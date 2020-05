Si costituisce il gruppo di Italia Viva nel consiglio del quartiere Porto-Saragozza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

I consiglieri di Italia Viva si impegneranno sul territorio in questo momento difficilissimo e cruciale per la nostra comunità, sul crinale tra ripresa delle attività economiche e cautele necessarie per il rischio epidemico, mai cessato. Il nostro Quartiere è ricco di potenzialità e di progettualità, ma in questa fase occorre lavorare duramente per proteggere le persone dal rischio di cadere nella povertà e nella disperazione. Avanzeremo proposte per tutelare la sicurezza dei cittadini, minacciata dalla malavita ed oggi minacciata anche dalla pandemia, e ci impegneremo per aiutare le imprese ed i lavoratori nella durissima lotta quotidiana per sopravvivere alle difficoltà economiche. Oggi più che mai bisogna saper progettare il futuro della nostra comunità. Oggi più che mai Italia Viva crede nel Quartiere come luogo di dialogo e collaborazione tra le istituzioni e la comunità, e come luogo di partecipazione attiva dei cittadini. Roberto Giorgi Ronchi, Coordinatore di Italia Viva Bologna Carmela De Troia, Capogruppo di Italia Viva nel Consiglio del Quartiere Porto Saragozza e Coordinatrice di Italia Viva Bologna Marco Mingrone, Consigliere al Quartiere Porto-Saragozza, membro del gruppo Italia Viva