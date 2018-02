Un'intera giornata con #Empirico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il progetto all'interno del Winter Village sta volgendo alla fine, e la collaborazione tra Leila Bologna e Laboratorio Staveco vi invita a passare una giornata di festa tra dimostrazioni, spettacoli, brindisi e buona musica. Empirico è nato come un esperimento di rigenerazione urbana nella zona universitaria di Bologna, dove all'interno di un container, trasformato in una vetrina, sono stati ospitati per quasi due mesi decine di artigiani. Le varie maestranze hanno mostrato il processo di lavorazione dei loro prodotti, raccontando in "trasparenza" la fatica e le soddisfazioni del proprio mestiere. Il tutto è stato trasmesso in streaming su facebook: https://m.facebook.com/EmpiricoLive/?refid=52&__tn__=%2As-R Anche oggi sarà trasmesso l'evento finale in diretta tramite una maratona di eventi, anche se i ragazzi di Empirico invitano tutti a godersi lo spettacolo dal vivo. Dalle 11.00 alle 17.00 saremo ad Empirico - Leila & Laboratorio Staveco in Largo Respighi: > dalle 11.00 - 14.30 ----> Meninji Prod SERIGRAFIA con che propone un breve workshop di stampa illustrerà le basi delle tecniche, dell'utilizzo dei materiali e delle possibilità. http://meninji.tumblr.com > dalle 14.30 - 17.30 ----> ILLUSTRAZIONE E PITTURA con Chiara Casarini che spiegherà e mostrerà quali sono le diverse fasi di realizzazione delle sue opere, dal primo progetto alla scelta dei materiali, fino ad arrivare all’opera finita. https://chiaracasariniart.portfoliobox.net Dalle 17.00 alle 23.00 la festa prosegue in piazza Verdi nel moloch del Guasto Village: > dalle 17.30 alle 18.30 ---> ​il burattinaio Riccardo Pazzaglia sarà presente con un LABORATORIO DIMOSTRATIVO per mostrare al pubblico come si crea un burattino classico, dal blocco di cirmolo fino in poi.-http://www.burattinidiriccardo.it > dalle 18.30 alle 19 e 30 ---> Riccardo Pazzaglia metterà in scena uno SPETTACOLO DI BURATTINI dove Fagiolino e Sganapino saranno i protagonisti di un allegro spettacolo per salutare il carnevale. Titolo spettocolo: "Testacce di legno". > dalle 19.30 alle 20.30 ---> Brindisi e aperitivo insieme ai ragazzi e alle attività del Guasto Village > dalle 21.00 alle 23.00 ---> Dj Set a cura di DJ Rou aka Francesco Zaniboni assieme a Red Rooster Records & L'ARCHIVIO https://www.soundwall.it/giant-steps-dj-rou/.