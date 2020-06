L'Emilia-Romagna compie 50 anni: la campagna social per raccontarla | VIDEO

Un racconto collettivo sui social per celebrare i cinquant’anni dalla nascita della Regione Emilia-Romagna. È la campagna #lamiaRegioneER, promossa dall’Assemblea legislativa, con la quale viale Aldo Moro chiede a tutti – cittadini, consiglieri regionali e dipendenti – di contribuire con un video, una foto o semplicemente un ricordo.

Cosa è cambiato in questi anni, cosa significa la Regione per noi, perché è importante e come ci immaginiamo il suo futuro. Ogni contributo è importante per raccontare cos’è l’Emilia-Romagna e chi sono i suoi abitanti, a cinquant’anni di distanza dalle prime elezioni regionali del giugno 1970.

Foto, video e testi potranno essere inviati all’indirizzo mail lamiaregioneER@gmail.com e saranno pubblicati sui profili social dell’Assemblea legislativa e su una sezione dedicata del sito istituzionale. Nei prossimi mesi i contributi andranno ad arricchire anche il webdoc dell’Assemblea sulla nascita della Regione, dove con materiale d’archivio, fotografie storiche, video e una timeline interattiva sarà possibile ripercorrere insieme la storia dell’ente dal 1970 a oggi.