Gianni Morandi compie 75 anni e attraverso un video ringrazia tutti i fan per le migliaia di auguri ricevuti. Al ritorno dalla sua classica corsa giornaliera, Morandi coglie l’occasione per rivolgersi a tutti coloro che gli hanno scritto nel giorno del suo compleanno, usando parole bellissime : “Grazie, grazie mille a tutti, mi date le forza per andare avanti”.