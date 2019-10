Guida L’Espresso 2020, il San Domenico di Imola tra i ristoranti migliori d’Italia

E' stata presentata questa mattina al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, la 42esima edizione della Guida de L'Espresso "I ristoranti e vini d'Italia 2020". Oltre 2200 le attività tra ristoranti, pizzerie e trattorie menzionati in 912 pagine, tra cui spiccano dieci al top, a cui sono stati "conferiti" cinque cappelli (parametro della guida Espresso), e 27 eccellenze.

Una guida che ripercorre tutto lo Stivale, da nord a sud, e nella quale compare anche il ristorante San Domenico di Imola: un luogo di alta cucina italiana, proposta in un ambiente elegante con divani di pelle, luci soffuse e dehors estivo sulla piazza.

Un ristorante dove la cucina del territorio è in continua evoluzione, con nuove tecniche al servizio della tradizione, così come spiegato sul sito del locale. "Un’arte che nella fantasia e nella passione di chi la interpreta trovale basi per continuare ad occuparsi della felicità dei suoi ospiti".

Un grande traguardo per il ristorante, e un vanto in più per la città di Imola.