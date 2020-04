Ozzano: nonno Adelmo compie 100 anni e la festa diventa 'social'

Ha soffiato 100 cendaline Adelmo Benfenati, nato ad Ozzano dell'Emilia il 3 aprile del 1920 e sempre vissuto in paese con la famiglia. "E' un traguardo importante - ha spiegato il sindaco Lucca Lelli - che Adelmo, che conosco personalmente da tanto tempo, aspettava con gioia e che desiderava tanto poter festeggiare con tutta la sua famiglia riunita".

Purtroppo le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 hanno 'costretto' la famiglia a riogranizzare i grandi festeggiamenti che erano in programma, e tutto è diventato 'social' . E così figli e nipoti si sono dati appuntamento e in videochiamata hanno cantato "tanti auguri" a nonno Adelmo addentando, ognuno, una fetta di torta fatta appositamente da un familiare.

"Visto che nonno Adelmo lo abbiamo fatto diventare "social " - prosegue Lelli - ho utilizzato anch'io lo stesso mezzo per fargli gli auguri. Ho registrato un video da parte mia e dell'Amministrazione comunale che ho inviato a un nipote e che gli è stato fatto vedere. Spero poi, una volta terminato questo periodo di restrizioni, di avere l'occasione di andare a trovare Adelmo per rinnovargli gli auguri di persona e consegnargli la pergamena che l'Amministrazione comunale predispone per i propri centenari."

Adelmo, nato e vissuto sempre a Ozzano, ha due figli, 3 nipoti e ben 5 pronipoti. Fino allo scoppio della seconda guerra mondiale (ha partecipato ai combattimenti delle truppe italiane in Grecia ed Albania), ha lavorato come contadino nei campi dei genitori. Dopo la fine della guerra ha fatto tanti impieghi, prima come "maschera" nel cinema di Ozzano, poi come operaio alla MP e alla Pelliconi , entrambe ditte di Ozzano. E oggi nonno Adelmo si gode la pensione, in attesa che questo periodo di restrizioni passi in fretta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.