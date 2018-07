Dopo il forfait al concerto a Rimini, Albano e Romina al Marconi (con Daisy)

Al Bano e Romina questa mattina dall'aeroporto di Bologna, insieme alla cagnolina Daisy. La celebre (ex) coppia è in partenza dallo scalo felsineo, dopo aver annullato - per il dispiacere dei numerosi fan - un concerto a Rimini.

Caos "Beat Village", artisti annullano concerti

Da quanto si apprende da RiminiToday, un grosso polverone è scoppiato intorno alla manifestazione "Beat Village", durante la quale era appunto contemplata anche l'esibizione dei due cantanti, che - come altri artisti - hanno poi deciso di dare forfait, adducendo come motivazione ‘gravi inadempienze contrattuali’. La querelle - riporta ancora RiminiToday - ha spinto infine il Comune di Rimini a revocare il patrocinio alla kermesse e a "riservarsi di procedere nelle sedi opportune nei confronti degli organizzatori della manifestazione per il danno d’immagine procurato alla città".