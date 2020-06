Niccolò Zanardi su Instagram: "Forza papà ti aspetto, torna presto"

"Forza papà, ti aspetto, torna presto". Due cuori e la foto di Alex Zanardi. È il dolce messaggio di Niccolò, figlio dell'atleta coinvolto in un brutto incidente in handbike venerdì scorso, ora in coma farmacologico dopo un delicato intervento alla testa.

Anche in questa occasione l'Italia si stringe intorno ad Alex e alla famiglia, centinaia di like e tanti commenti, preghiere e sostegno da ogni parte d'Italia. "Tuo papà è forte Niccolò ed è il miglior esempio per tutti noi", si legge, e poi: "Tornerà, vedrai, è una roccia".

