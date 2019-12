La luna e quel raro 'alone' nel cielo di Bologna: ecco di cosa si tratta

Uno ‘strano’ cerchio intorno alla luna: un fenomeno raro ma bellissimo, che stanotte tante persone sono riuscite ad ammirare nel cielo di Bologna.

Ma cos’era? Se sui social le foto e le opinioni si sono sprecate, ma gli amanti del satellite e delle stelle sanno bene che nel corso della notte appena trascorsa è stato possibile vedere l’alone lunare, merito di nuvole alte e sottili che contengono milioni di cristalli di ghiaccio, ognuno dei quali funziona come una lente.

Visto che i cristalli hanno conformazione esagonale, e la luce entra in una facciata ed esce da quella con un angolo di rifrazione di 22 gradi si forma quello che in gergo viene chiamato "alone 22°".

Alcuni utenti ci hanno inviato le loro foto, e si vede nitidamente il cerchio perfetto...intorno alla luna!