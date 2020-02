Grande Fratello Vip, la confessione di Andrea Montovoli: "Sono stato in carcere"

Andrea Montovoli, nato a Porretta Terme, ha deciso di 'confessarsi' nella Casa del Grande Fratello Vip, raccontando il momento più buio della sua vita nel corso dell’ultima puntata , parlando per la prima volta in pubblico di una vicenda che lo riguarda personalmente. Nei giorni scorsi l’attore ha ripercorso un periodo molto difficile del suo passato, segnato dalla morte del padre e da un periodo di detenzione in carcere, su cui Alfonso Signorini è voluto tornare nel corso della serata.

Andrea Montovoli racconta il periodo successivo alla morte del padre e il carcere

Andrea Montovoli ha raccontato come la morte del padre avvenuta quando era appena un ragazzino abbia dato inizio a uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato da frequentazioni sbagliate e anche da 6 mesi di reclusione.

“Era il 1997, mio papà aveva 40 anni, ha avuto un’aneurisma cerebrale e ci ha lasciati. Questi anni qui sono anni bui per me… una cosa brutta che non auguro a nessuno e mi ha cambiato la vita. Dopo che ho perso mio padre, a 13/14 anni sono entrato in giri brutti. Mi sono ritrovato con un fucile a pompa piantato dietro la testa, faccia a terra. Ho visto la vita passare davanti, appena hanno messo le manette ho capito che ero salvo”, ha raccontato Andrea: “Il teatro era uno dei momenti di svago in carcere, che mi ha dato la possibilità di fare quello che faccio ora”.

L’attore 34enne non ha voluto aggiungere più nulla a quanto confidato: "Sto elaborando tante cose in questi giorni, e per il momento non me la sento di dire altro. Non è facile per me".

Grande Fratello Vip 2020, chi è Andrea Montovoli: vita privata

Andrea Montovoli è nato il 12 marzo 1985 a Porretta Terme sull'Appennino bolognese. A lui sono stati attribuiti flirt con Fanny Neguesha, Cecilia Rodriguez e Cristina Buccino, durante la sua partecipazione al reality show L’Isola di Famosi, ma sono stati smentiti. Nel 2016 si è fidanzato con Luna Graziano, dj ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A giugno del 2018 si fidanza con Francesca Brambilla, la bella show girl di Avanti un Altro.