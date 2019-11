Smarrisce carta d'identità per ritirare la pensione e i Carabinieri le fanno la spesa

Non trovava più la carta di identità e ha chiamato i Carabinieri, che oltre ad aiutarla le hanno fatto la spesa. A prendersi cura della signora Luciana, 86 anni, che non riusciva a trovare il documento da esibire obbligatoriamente per ritirare la pensione, sono stati i militari della stazione Navile a pochi giorni dal Ponte di Ognissanti.

La donna avrebbe smarrito, o forse le sarebbero stati rubati probabilmente sul bus, i documenti, e senza soldi non poteva muoversi.

I Carabinieri l'hanno così assistita in tutto, facendole la spesa, accompagnandola all'anagrafe e poi alle Poste a ritirare la sua pensione.