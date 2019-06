Aperitivo all'aperto? 4 imperdibili posti sui colli

Bologna è una città ricchissima di locali che movimentano la vita notturna, ma con il caldo tante le attività immerse nel verde o sui colli che fino a settembre offrono la possibilità di fare lunghi aperitivi all'aperto e in giardino.

La nostra guida, per ammirare splendidi tramonti gustando ottimi aperitivi:

Cà Shin in via Cavaioni: nel Parco Cavaioni c'è uno spazio polifunzionale orientato all’ecosostenibilità, dove c’è un orto, uno shop di prodotti bio, un ristorante, spazio per i campi estivi dedicati ai più piccoli e varie attività culturali tutto l’anno e la possibilità di bere qualcosa godendo dell’aria fresca dei colli bolognesi al tramonto ogni martedì e giovedì.

Fienile Fluò via Paderno: agriturismo, teatro, cinema, ma anche ristorante ricavato dalle vecchie stalle che trae gran parte degli ingredienti bio dai campi che lo circondano e il vino dai vigneti dell’azienda di proprietà. Il menu cambia in base alle stagioni e particolare il momento dell’aperitivo, dalle 18 in poi. Chiuso il martedì.

Spaccio Belfiore, via dei Colli 39: la filosofia su cui si basa l'attività e del Kilometro Vero, dove tutto viene coltivato e allevato sui campi limitrofi. Qui è possibile fare un aperitivo originale e puramente bio, con vino e birra artigianali.

La collina delle meraviglie, via di Sabbiuno: un mercato contadino, passeggiate adatte anche a bambini con giochi e intrattenimenti, selezioni di vini e birre artigianali, dove si svolgoni anche concerti dal vivo. Un luogo dove la sera fare lunghi aperitivi, ammirando un tramonto sui colli, dalle 18 alle 23, chiuso il lunedì.