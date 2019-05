Gattini investiti lungo la Porrettana, parte appello: "Se li riconoscete fatevi avanti"

Due gatti investiti nello stesso punto a distanza di poche ore. E' successo a Casalecchio di Reno, lungo la Porrettana e a ridosso della scuola media Galilei. Nonostante i violenti urti, entrambi i felini si sono salvati grazie ai cittadini che non hanno voltato le spalle ma hanno attivato il Protocollo di Soccorso Animali Inicidenti. E ora il Comune è alla ricerca dei proprietari, altrimenti entrambi, dopo le cure necessarie, saranno trasferiti in un'apposita struttura.

A lanciare l'appello il Comune attraverso un post sui social, dove si legge: "Dopo l'incidente accaduto al gatto investito in via Porrettana davanti alla scuola media Galilei qualche giorno fa, ancora ricoverato presso la clinica veterinaria di Ozzano senza che sia stato possibile individuare il proprietario, un nuovo incidente, sempre nello stesso punto (via Porrettana altezza civico 170) ha riguardato un altro gatto ora ricoverato nella stessa clinica. Vedete l'immagine nel post perché speriamo di rintracciarne il proprietario. Se aveste informazioni potete mandare una mail ad ambiente@comune.casalecchio.bo.it.".

E ancora: "Ringraziamo le persone che hanno soccorso i felini attivando correttamente il Protocollo di Soccorso Animali Incidentati previsto dalla Regione Emilia Romagna. In assenza di un proprietario, i gatti, una volta dimessi, verranno accuditi dai volontari dell'associazioni Amici dei Mici presso la struttura di via Don Gnocchi e il Comune si assumerà l'onere delle spese veterinarie. Raccomandiamo a tutti di rispettare sempre i limiti di velocità prestando particolare attenzione in quel tratto di via Porrettana - zona Croce altezza civico 170 - dove sono presenti sia una scuola sia una casa di cura".