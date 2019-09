Mobilità sostenibile: asta di biciclette a basso costo in piazza

Sabato 21 settembre tornano in Piazza Maggiore gli appuntamenti nell'ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile. E come sempre è in prigramma un'asta di biciclette.

Programma eventi: Marchiatura bici: dalle 10 alle 19 incisione del telaio con un codice, registrazione in un data base nazionale ee rilascio del certificato che attesta la proprietà della bici (€ 5). A cura di Comune di Bologna e Tper

Riparazione bici: dalle 10 alle 19 esperti ciclo meccanici a disposizione per piccole riparazioni e la messa in sicurezza della bici. È richiesto il rimborso dei pezzi di ricambio

Denunciare conviene: presentando la denuncia del furto della tua bici, avrai la possibilità di acquistarne una ad un prezzo agevolato. Dalle 11 alle 16.30 fino ad esaurimento bici

Asta di biciclette: dalle 17 alle 18 torna l'asta arrivata ormai alla sua 91esima edizione. In base a estro e simpatia ci si aggiudica il diritto di comprare la bici ad un prezzo tra 30 e 50 €.

Le iniziative sono a cura di L’Altra Babele e Babele Servizi in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, organizzata da Comune di Bologna e Fondazione per l’Innovazione Urbana. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a: Info@laltrababe le.it