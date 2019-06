Università&curiosità: l'Aula Magna inaugurata alla presenza del Papa

Il 7 giugno del 1988, in occasione dei festeggiamenti per il IX Centenario dell'Alma Mater e alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, che si trovava in visita a Bologna, fu inaugurata la nuova Aula Magna dell'Università di Bologna.

Aula collocata nella ex chiesa di Santa Lucia, in via Castiglione, fu fatta costruire dai Gesuiti a partire dal 1623. Maestoso l’interno, a navata unica, che riprende lo schema della chiesa del Gesù di Roma, con una ricca decorazione in stucco.

La facciata è rimasta incompiuta, così come la parte absidale e la cupola.

(Fonte Città Metropolitana)