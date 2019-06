Storia&Curiosità: la balena bianca della Val di Zena

Cosa ci fa una balena bianca in mezzo a un prato verde? E soprattutto così lontano dal mare?

Una storia lunga, riportata 'a galla' grazie al ritrovamento di alcuni resti in Val Zena: dove un tempo c'era acqua e non colline. Da quì è nata l'opera degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, coordinati dallo scultore Davide Rivalta, raffigurante un’antichissima balena di 9 metri.

La storia

In località Gorgognano nel 1965, sul versante idrografico sinistro della valle del torrente Zena, a pochi chilometri da Pianoro, ad est dell’antica via della Futa, un contadino trovò i resti di una Balaenoptera Aucutorostrata, risalente al Pliocene, tra i 2 e i 5 milioni di anni fa.

Il cetaceo preistorico era andato probabilmente a spiaggiarsi sul bagnasciuga di quello che era allora il Bacino Intrappenninico bolognese e il suo corpo, grazie a bassi fondali, era stato risparmiato dagli attacchi dei predatori.

A seguito dell’intervento di recupero e consolidamento operato all’epoca dal personale dell’Istituto di Geologia e Paleontologia dell’Università di Bologna, i resti fossili, quasi completi, della balena, sono oggi conservati e visibili presso il Museo Geologico “Giovanni Capellini”, a Bologna.

La balena si trova in via Gorgognano 9, a Pianoro.

La val di Zena

E' una piccola vallata attraversata dal torrente Zena, che nasce a Loiano e termina a San Lazzaro di Savena, in località Pizzocalvo. Un luogo dove la natura è protagonista, data anche dalla presenza non ingombrante dell'agricoltura e la quasi totale assenza di attività produttive e cave di estrazione. Il Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa ha sede in Val di Zena, a ridosso delle grotte del Farneto, punto di incrocio fra Parco e Valle.