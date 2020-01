Terme San Luca: relax e palestra a prezzi super scontati

Avete bisogno di rilassarvi e staccare la spina per una giornata o solo per qualche ora? Le terme possono essere una buona soluzione: un luogo dove rigenerarsi grazie a percorsi o interi pacchetti termali.

A Bologna, in via Agucchi, ci sono le Terme San Luca - Pluricenter, ormai un punto di riferimento per il remine-en-forme e il fitness. dove si fondono wellness, bellezza e cure termali in un ambiente piacevole e variegato L’acqua termale bicarbonato-solfato-calcica ricca di 18 oligoelementi, proveniente dallo stesso bacino sotterraneo delle Terme Felsinee, rende le Terme San Luca un ambiente piacevole, variegato e tutto da scoprire.

Non solo, Le Terme San Luca sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e classificate al livello più alto (1° categoria super). Inoltre, in questo periodo, è possibile usufruire di super sconti!!! Scopriamoli insieme...

Ingressi Terme

E' possibile usufruire di alcuni sconti per le Terme, e ampia la scelta:

Ingresso giornaliero Spa : prezzo speciale15 euro

: prezzo speciale15 euro Ingresso giornaliero Palestra + Terme al 40% di sconto: prezzo speciale 16,80 euro

prezzo speciale 16,80 euro Pacchetto 10 Ingressi giornalieri: prezzo speciale126,00 € Prezzo intero 210,00 €

Gli ingressi singoli e il pacchetto 10 ingressi danno diritto all'acceso all'area termale con l'utilizzo di tutti i servizi: piscina termale dinamica a 32°C con corsi, piscina Wellness a 37°C, Fiume Grand Canyon con grotta, Oasi Kneipp, sauna ai cristalli salini, hammam salato, percorso inferno/paradiso, pozzo degli audaci, solarium estivo, sala relax.

Condizioni

Stampa il voucher che ricevi via email e presentalo alla struttura il giorno da te scelto insieme alla tua tessera saniataria.

Non compresi nell'offerta costume, cuffia, telo/accappatoio, ciabatte e lucchetto medio-grande.

I pacchetti sono nominali (non possono essere ceduti a terze persone) e vanno utilizzati nell'arco di 90 giorni da quando si presenta il voucher alla struttura .

. Visita Medica di presa a carico del costo di €29 e valida un anno in tutti i centri del Mare Termale Bolognese, obbligatoria orima del secondo ingresso.

del costo di €29 e valida un anno in tutti i centri del Mare Termale Bolognese, obbligatoria orima del secondo ingresso. Bambini ammessi dai 7 anni compiuti. Sauna e Bagno Turco dai 14 anni.

Terme San Luca - Abbonamenti Terme E Palestra A Prezzi Scontati Del 40%

Relax, Benessere e Forma Fisica, alle Terme San Luca puoi trovare tutto questo ad un prezzo davvero vantaggioso!

Doppia possibilità:

Terme San Luca - Abbonamento 6 Mesi Fascia B Palestra + Terme al 40% di sconto : prezzo speciale 306 euro

: prezzo speciale 306 euro Terme San Luca - Abbonamento 3 Mesi Fascia B Palestra + Terme al 40% di sconto : prezzo speciale160,20 euro

: prezzo speciale160,20 euro Terme San Luca - Abbonamento 1 Mese Fascia B Palestra + Terme al 40% di sconto prezzo speciale 59,40 euro

prezzo speciale 59,40 euro Abbonamento 6 Mesi Terme Felsinee + Terme San Luca al 40% di sconto : prezzo speciale 370,80 euro

: prezzo speciale 370,80 euro Abbonamento 3 Mesi Terme Felsinee + Terme San Luca al 40% di sconto: prezzo speciale189,00 euro

prezzo speciale189,00 euro Abbonamento 1 Mese Terme Felsinee + Terme San Luca al 40% di sconto: prezzo speciale 65,40 euro

prezzo speciale 65,40 euro Terme San Luca - Abbonamento 1 Mese Palestra Fascia B al 40% di sconto :prezzo speciale 39,00 euro

:prezzo speciale 39,00 euro Terme San Luca - Abbonamento 3 Mesi Palestra Fascia B al 40% di sconto : prezzo speciale 100,80 euro

: prezzo speciale 100,80 euro Terme San Luca - Abbonamento 6 Mesi Palestra Fascia B al 40% di sconto: prezzo speciale190,80 euro

Condizioni

Stampa il voucher che ricevi via email e presentalo alla struttura insieme alla tua tessera saniataria

Non compresi nell'offerta costume, cuffia, telo/accappatoio, ciabatte e lucchetto medio-grande

Visita Medica di presa a carico del costo di €29 e valida un anno in tutti i centri del Mare Termale Bolognese, obbligatoria orima del secondo ingresso

del costo di €29 e valida un anno in tutti i centri del Mare Termale Bolognese, obbligatoria orima del secondo ingresso Bambini ammessi dai 7 anni compiuti. Sauna e Bagno Turco dai 14 anni

Orari Accesso alle Terme

Lunedì-Giovedì: 9:00 -23.30

Venerdì : 9.00 - 1.00

Sabato e prefestivi: 9.00-20.30

Domenica e festivi 10.00-20.30

Scadenza Voucher: voucher utilizzabile entro 3 mesi dalla data di acquisto.

