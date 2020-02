Solidarietà: il pilota Pierluigi Veronesi dona un assegno di 500 euro a Bimbo Tu

Il pilota Pierluigi Veronesi ha consegnato all'associazione Bimbo Tu Onlus un assegno di 500 euro: denaro che sarà utilizzato bolognese per la realizzazione di PASS, la struttura di accoglienza gratuita rivolta a tutte le famiglie dei bambini affetti da patologie e tumori solidi del sistema nervoso centrale ricoverati all’Ospedale Bellaria di Bologna, in fase di costruzione a San Lazzaro di Savena.



La cifra donata dal campione delle quattro ruote e test driver Lamborghini è stata raccolta grazie alla vendita dei gadget ideati per il progetto di solidarietà SBOMBER: "Lo sbomber è una persona molto disponibile e altruista verso gli altri, ed è questo spirito che mi ha spinto a dare vita al progetto SBOMBER a favore di Bimbo Tu. Un progetto che è stato subito sostenuto anche da Lamborghini. Credo sia molto importante trasmettere il valore di questa iniziativa e farla durare nel tempo, per questo anche per il 2020 sia io in prima persona con il progetto SBOMBER sia Lamborghini continueremo a sostenere Bimbo Tu” ha dichiarato Pierluigi Veronesi.