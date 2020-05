Covid-19: dal Bologna Fc e dai suoi partner una grande raccolta di generi di prima necessità

Per far fronte all'emergenza causata dal diffondersi del Coronavirus, il Bologna scende in campo a a sostegno delle persone in difficoltà dando il via, in sinergia con i suoi Partner food and beverage, a un progetto di distribuzione di generi alimentari di prima necessità e kit sanitari. Italpizza, Villani, Piadina Loriana, Yoga, Cerelia, Dino Corsini, Partesa e Granarolo sono i Partner rossoblù che ad oggi hanno risposto prontamente alla chiamata del Bologna devolvendo parte della loro produzione alimentare a due Associazioni Onlus del territorio bolognese.

A queste donazioni di generi alimentari il Bologna affiancherà una fornitura di kit sanitari, tra mascherine e prodotti per pulizia e sanificazione, acquistati direttamente dal club e consegnati alle associazioni. L’iniziativa è stata pensata come progetto continuativo che proseguirà anche nei prossimi mesi rafforzando il senso di comunità e il legame tra le maggiori realtà e il territorio, facendo del motto rossoblù “We Are One” un concetto che supera i cancelli dello stadio per abbracciare tutta la città.

Le Associazioni destinatarie sono Arca della Misericordia e Rete per assistenza alimentare di Case Zanardi di Bologna, due realtà impegnate in prima linea nella distribuzione di generi di prima necessità a persone e famiglie in difficoltà.