AccaddeOggi: in una birreria nacque il Bologna Foot Ball Club

Si appresta a festeggiare i 110 anni di storia il Bologna Foot Ball Club, che nacque ufficialmente il 3 ottobre 1909 presso la birreria Ronzani in via Spaderie, in qualità di sezione “per le esercitazioni di sport in campo aperto” del Circolo Turistico Bolognese.

Presidente eletto Louis Rauch, odontoiatra svizzero, ma l’iniziativafu di Emilio Arnstein un giovane di origine boema che, arrivato a Bologna un anno prima, aveva coinvolto un gruppo di ragazzi che si trovavano a giocare ai Prati di Caprara: i fratelli Gradi, Martelli, Puntoni, Nanni, lo stesso Rauch e gli studenti del Collegio di Spagna, Rivas e Antonio Bernabeu, fratello di Santiago (il Presidente del mitico Real Madrid).

Arrigo Gradi, che del Bologna fu il primo capitano, andava agli allenamenti con la maglia a quarti rosso e blu del collegio svizzero Schoenberg di Rossbach nel quale aveva studiato, e presto questi colori divennero quelli della divisa.

Fonte Città Metropolitana