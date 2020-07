Estate in coppia: idee per una serata romantica a Bologna

L'atmosfera estiva stimola il romanticismo? Certamente le serate di luglio e agosto, calde e dal cielo sereno stellato, danno una grande mano a vedere tutto rosa. Ci sono poi luoghi particolarmente suggestivi e adatti a una serata a due, da trascorrere in intimità "a ragionar d'amore" senza allontanarsi troppo dalle Due Torri. Ne abbiamo scovate e selezionate alcune che possano ispirare...

Ecco qualche idea per una serata romantica d'estate:

1. La Notte di San Lorenzo: un desiderio da esprimere insieme sotto le stelle cadenti

Se si parla di romanticismo, il cielo e gli astri vincono sempre: soprattutto se il periodo è quello delle stelle cadenti e se si riesce a trovare il posto giusto da cui osservare lo spettacolo con la propria dolce metà. La notte di San Lorenzo è il 10 agosto, ma come sappiamo bene il fenomeno non si limita a una sola serata. Quali luoghi scegliere? Certamente luoghi senza ostacoli visivi e con poco inquinamento luminoso, ecco qualche esempio: Parco dei Gessi e Calanchi dell'Abadessa (tra i comuni di Bologna, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia e Pianoro con altitudini comprese fra 70 e 400 metri); Parco Cavaioni; Villa Chighi (quasi 28 ettari e si estende sui primi rilievi collinari immediatamente fuori Porta San Mamolo); Lido di Casalecchio (di fronte al Parco della Chiusa); Villa Spada; Colle di Barbiano. Ci sono però anche degli appuntamenti organizzati e guidati che orientano di fronte all'immensità del cielo stellato: tenete d'occhio le attività dell’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna.

2. "Cinema sotto le Stelle": la magia di Piazza Maggiore

Piazza Maggiore di sera ha un'atmosfera magica già di suo. Se poi ci mettiamo un film d'amore scelto con cura dalla Cineteca di Bologna e uno schermo sotto le stelle il gioco è fatto: difficile raggiungere livelli più alti di romanticismo dell'esperienza "Sotto le stelle del Cinema" che anche quest'anno (nonostante il Covid e seguendo precauzioni necessarie e regole nuove fra cui l'obbligo di prenotazione dei posti) torna per buona parte dell'estate. Uno degli appuntamenti "da bacio" è certamente quello del 6 agosto con la proiezione di "Vacanze Romane": Gregory Peck e Audrey Hepburn in sella a una ormai mitica Vespa ribaltano la storia di Cenerentola portando sullo schermo quel "Rpman Holiday" che ha reso molti luoghi della nostra capitale famosi in tutto il mondo.

3. Una passeggiata lungo il Navile mano nella mano

Camminare a bordo del canale la possiamo far rientrare senza dubbio in un'esperienza romantica. Alcuni scorci bellissimi che ci offre il nostro Navile rievocano le atmosfere della Provenza e anche se siamo praticamente in città, la sensazione è quella di una piccola vacanza di qualche ore. La ciclovia del Navile è un percorso ciclopedonale che si dispiega lungo le sponde dell’omonimo canale, dal centro di Bologna fino a Bentivoglio. Il canale Navile, costruito tra la fine del 1100 e l’inizio del 1200, collegava in origine Bologna a Venezia e rappresentava un’importante via di collegamento per i traffici commerciali marittimi perché navigabile fino al mare grazie a tutti i “sostegni” (chiuse) e le opere idrauliche costruite lungo il suo percorso. Rimase in uso fino al secondo dopoguerra e lungo le sue rive si attestarono insediamenti produttivi che sfruttavano l’energia data dall’acqua con le ruote a pale, come le fornaci, i mulini e le piccole centrali elettriche (Bologna Welcome).

4. Un pic-nic a lume di candela con vista mozzafiato

Una tovaglia, una bottiglia di vino, qualcosa da mangiare e magari una candela per dare quel tocco in più a una bellissima serata sui colli. In particolare Ai 300 Scalini, alla fine dei quali (sì, un po' di fatica la si fa ad arrivarci...) ci si trova all'improvviso con la città in pugno: dall'aeroporto allo stadio, da San Petronio alle Due Torri, passando per i palazzi della fiera il panorama è davvero d'effetto, sopratto all'ora del tramonto e dopo, quando le luci di Bologna si accendono e gli aerei si sollevano leggeri o atterrano facendo sognare bellissimi viaggi.

5. Una sera d'estate in Rocca sorseggiando del buon vino

Per una gita fuori porta ma non troppo e un calice di vino a chilometro zero sulle colline imolesi quest'estate si potrà godere si serate fresche in onore di Bacco (e di Venere). All'interno della Rocca Sforzesca di Dozza infatti, programmate lungo tutta l'estate, ci sono le "Sere d’estate fresche di vino…a corte": incontri-degustazioni con i vini dell’Emilia-Romagna con una degustazione itinerante all’interno del Museo della Rocca Sforzesca di Dozza. L'evento di degustazione prevede una quota di partecipazione, ma in alternativa la visita alla scoperta di Dozza e della sua rocca resta un'esperienza ad alto tasso di romanticismo.

6. Basta poco: un plaid e i Giardini Margherita

Se il sentimento c'è basta poi davvero poco per rendere una serata un po' più speciale del solito. La cosa più semplice e vicina è il nostro bel parco cittadino, che grazie alle luci che si riflettono nel laghetto può diventare il contesto giusto per una dichiarazione d'amore. Quando il sole tramonta posizionarzi sul prato vista chalet è quindi una buona idea.