Solidarietà: 200 bomboloni donati alla Guardia di Finanza

Duecento bomboloni sono stati donati dalla pasticceria Fratelli Asta alla sede del Comando centrale della Guardia di Finanza di Bologna.

"Abbiamo voluto donare bomboloni a tutti i corpi delle forze dell'Ordine - spiega a BolognaToday il titolare - e con quella di stamattina si è conclusa un' iniziativa nata dal cuore. Un gesto per ringraziare tutti gli uomini e le donne a lavoro quotidianamente per la nostra sicurezza in questo difficile momento".