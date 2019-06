In giro per l'Appennino con ColBus: il servizio estivo di trasporto a chiamata

Raggiungere le principale mete dell'Appennino bolognese comodamente in autobus? Da oggi, 8 giugno 2019, fino al 15 settembre, ogni sabato, domenica e festivi (dalle 8 alle 20.30) torna ColBus, il servizio di trasporto a chiamata.

Attraverso una nota, l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese informa che il servizio, che si effettua solo a seguito di prenotazione telefonica, unisce la comodità del treno fino a Riola, Porretta e San Benedetto Val di Sambro e il servizio bus che collega diverse località turistiche dell’Appennino Bolognese

Il percorso

Si parte dalla stazione centrale di Bologna in treno fino a Riola, e si prosegue con la linea 963 che ferma a: Rocchetta Mattei, Lago di Suviana e Bargi.

Dalla stazione di Porretta Terme, invece, con la linea 965 si prosegue fino al Corno alle Scale con le seguenti fermate: Silla - Gaggio Montano - Lizzano in Belvedere - Querciola - Vidiciatico – Poggiolforato – Madonna dell'Acero – Cavone (Corno alle scale). Infine, dalla stazione di San Benedetto Val di Sambro con la linea 966 sarà possibile raggiungere: San Benedetto Val di Sambro, Madonna dei Fornelli e Castel dell'Alpi.

La prenotazione

Per prenotare la corsa occorre telefonare entro il venerdì prima della partenza desiderata al numero 0534.31160 fornendo il numero di posti da prenotare, la fermata di partenza e quella di arrivo, l’orario di partenza e il giorno desiderato per l’effettuazione del viaggio. Il call center è attivo dal lunedì al venerdì 8-13 e 14-17; il sabato 8-12.

La corsa è garantita solo se la prenotazione del servizio avverrà entro le ore 17 del venerdì per il sabato, ed entro le ore 12 del sabato per la domenica.

Le corse si prenotano anche scrivendo all’indirizzo email: saca.altoreno@sacaonline.it (è necessario lasciare un numero di telefono per permettere all’operatore di richiamare al fine di modificare e confermare il servizio richiesto).

I biglietti e le tariffe del servizio sono gli stessi dei viaggi Tper Extraurbani a zone. E’ possibile acquistare il titolo anche tramite le app Roger (con un cui è possibile comprare anche il biglietto del treno) e Muver oppure acquistarlo in vettura con sovrapprezzo.

Gli eventi a cui partecipare utilizzando ColBus:

Nel fine settimana del 15-16 giugno il Festival delle Acque a Porretta Terme, con la possibilità di scendere dal treno a Vergato vedere il museo Ontani e la relativa Fontana, arrivare a Porretta Terme, sempre in treno, prendere il Bus per fare una gita a piedi negli itinerari lungo il tragitto che il bus fa fino al Cavone, tornare nel pomeriggio a Porretta e assistere agli eventi del festival delle Acque tornando a casa con l'ultimo treno, o meglio ancora pernottando a Porretta per seguire gli eventi del Festival delle Acque anche nel giorno dopo.

Nel fine settimana del 20-21 luglio va in scena il Porretta Soul Festival, anche in questo caso si può arrivare in treno a Porretta prendere il Bus che porta in varie località fino al Cavone, fare una passeggiata, rientrare a Porretta nel pomeriggio dove, dalle 16 alle 20, in Piazza della Libertà si esibiscono gruppi Soul gratuitamente, per chi volesse dormire a Porretta alle 21 va in scena il festival nell'arena principale.

Nel fine settimana del 3-4 agosto a Suviana c’è Lagolandia con eventi a partire dalla mattina fino a sera. Lo schema è semplice: treno fino a Riola e bus fino a Suviana.

Infine il 10-11 agosto c’è L'Eco della Musica allo Scaffaiolo. Treno fino a Silla, bus fino al Cavone piccola passeggiata fino al lago e rientro in serata, stesso schema per la domenica, ovviamente con possibilità di organizzarsi su due giorni pernottando al rifugio.

L'iniziativa è promossa da Città metropolitana-Destinazione turistica, Srm, Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese, Bologna Welcome, Saca e Tper.

Informazioni

Per informazioni www.tper.it/colbus

email: saca.altoreno@sacaonline.it