Camminata lungo il 'Sentiero dell'Olio' tra assaggi, storia e cultura

L'autunno e il primo freddo possono fare da sfondo a belle passeggiate all'aperto. E per gli amanti della natura, domenica 27 ottobre ,è in programma a Brisighella una camminata lungo il Sentiero dell'olio.

La storia di un borgo e quella di un frantoio, il paesaggio millenario degli oliveti e il lavoro quotidiano di un’azienda. E intorno arte, cultura, tradizioni, costumi di Brisighella e dell’Emilia Romagna. È il mondo genuino e vero che l’Associazione Nazionale Città dell’olio fa scoprire con la terza edizione della Camminata tra gli olivi.

L’appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre fra colline, sentieri, terrazze e borghi di fascino. Tutta l’Italia sarà in cammino per scoprire nuovi itinerari e nuove suggestive passeggiate nell’Italia dell’olio extravergine e anche per festeggiare i 25 anni delle Città dell’olio.

Il Comune di Brisighella ha selezionato un percorso dove gli olivi e l’olio sono protagonisti con il fascino di una produzione indissolubilmente legata a dimore storiche, luoghi d’arte, frantoi e produzioni doc.

Il percorso

Circa 70mila piante di olivo faranno dell’antico borgo medievale di Brisighella un centro dove la selezione di alcune cultivar autoctone, per esempio la Nostrana di Brisighella, ha permesso di conferire caratteristiche di tipicità all’olio extravergine qui prodotto. Dal Sentiero dell’Olio, un percorso che si snoda lungo le strade dell’areale che racchiudono il giacimento più antico ed insieme il sito più moderno per la produzione dell’olio, ci si addentra nel parco regionale della Vena del Gesso romagnola, dove si incontra anche la pieve di Rontana. Per salire poi sui pendii collinari disposti ad anfiteatro con piantagioni di ulivo che risalgono a centinaia di anni fa.

Le regioni italiane che hanno aderito al grande evento 2019 sono 17, dalla Lombardia alla Sardegna. In tutta Italia 119 città hanno raccolto l’invito dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e allestito la passeggiata 2019 (dai 2 ai 5 chilometri).

Per scegliere il proprio percorso o solo per saperne di più basta un click. È on line il sito www.camminatatragliolivi.it per scaricare subito il programma della giornata e trovare notizie sul territorio, il paesaggio, la storia. E c’è anche la fan page su Facebook e i canali Instagram e Twitter con l’hashtag #camminatatragliolivi che potrà essere utilizzato anche per postare foto dei luoghi e degli eventi così da creare una vera e propria community della giornata.