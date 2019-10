Casalecchio: gioca schedina, vince una casa da 500mila euro

E' stata una giocata semplice, come tante se ne tentano ogni giorno, ma è andata bene a chi sabato scorso ha vinto la lotteria, e ha vinto una casa per un valore di 500mila euro. La giocata vincente, un 5, è stata espressa in una ricevitoria Sisal di un bar dentro al centro commerciale Gran Reno, comprando una schedina singola. Lo riporta Agimeg.

"Il vincitore non si è ancora presentato. Non abbiamo la minima idea di chi possa essere". E' quanto ha detto ad Agimeg Gabriele Donati, dipendente del punto vendita Sisal “Gin Rosa Bar”.

"Essendo in un centro commerciale, non abbiamo una clientela fissa -riprende Donati- Certo alcuni li conosciamo, ma per lo più sono clienti di passaggio. Abbiamo un ricambio continuo. Molti sono i clienti stranieri che si recano da noi, o coloro che vengono a vedere gli eventi del Palazzetto dello Sport. Ora c'è anche un cantiere aperto per cui si recano da noi anche operai. Inoltre, il giocatore abituale e anche quello estemporaneo non danno in genere molta confidenza, perchè se vince molto non vuole essere rintracciato", ha aggiunto.

"In passato abbiamo avuto alcune vincite importanti dove il vincitore si è presentato, ma in quei casi non lo sapevano e svenivano. Questa è la prima vincita così importate centrata nel nostro locale. Sono stati vinti in passato anche: 100mila euro, 54mila euro, 48mila euro, 56mila euro con il Totocalcio, 20mila con i Gratta e Vinci. Siamo un'attività che sta in piedi da 30 anni per cui di vincite ce ne sono state molte", ha concluso.

Come fuziona il premio: subito 200mila euro, il resto se vai a rogito

Il fortunato giocatore riceverà 500mila euro che saranno così ripartite: 200mila euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. La combinazione vincente è stata la seguente: 3 10 11 25 34. Centrati anche 21 “4” da 147,82 euro.