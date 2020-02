Castenaso: studenti e genitori piantano 2mila nuovi alberi

Il progetto un bosco per la città ha portato a Castenaso, nella zona della Bassa Benfenati, dietro il Sentiero Idice, oltre 400 ragazzi delle scuole primarie Fresu, Marconi, Nasica dell'Istituto Comprensivo di Castenaso, a mettere a dimora ben 800 alberi. Nel 2018 e nel 2019 invece, i nuovi alberi sono stati 1000. Ma adesso la posta si alza ancora e dal 4 al 7 febbraio tutti tornano 'a lavoro' nel nuovo comparto di via del Frullo, con 2000 nuovi arbusti che diverranno, col tempo, un autentico bosco urbano in pieno centro abitato.

Parteciperanno gli alunni delle scuole primarie 'Marconi', 'Nasica' dell'I.C. di Castenaso. Tutta la cittadinanza è invitata alla creazione del bosco! In caso di pioggia le date saranno riprogrammate. Il progetto è del Comune di Castenaso in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) di Bologna.

Info: 051/6059262-273