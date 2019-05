Nuovo programma di cucina con grande chef: il casting a Bologna

Arriva a Bologna il casting per un nuovo programma televisivo, firmato Scavolini. Venti le persone che saranno selezionate per la trasmissione che andrà in onda sul piccolo schermo in autunno, dove ci sarà anche un importante chef.

L'appuntamento è per domenica 26 maggio, dalle 10 alle 13, presso lo Scavolini Store di Bologna, in Via Amedeo Parmeggiani 2/F: possono partecipare tutti, basta avere voglia di ‘sporcarsi le mani’ in cucina, divertendosi in un programma che andrà su una rete nazionale.

Venti le puntate, ambientate in un set domestico, dove due bellissime e performanti cucine modello Mia by Carlo Cracco saranno il teatro delle divertenti sfide. Co-produttore del nuovo format, infatti, è Scavolini, lo storico marchio di arredamento che ha deciso di ampliare la propria strategia di comunicazione, puntando anche su un programma di intrattenimento.