La rivista Marie Claire e la catena Ovs cercano nuovi volti! I casting in città

La nota rivista Marie Claire è alla ricerca di modelle per un servizio di moda e del nuovo volto della marca di abbigliamento Ovs. Non solo, i casting sono in programma a Bologna.

Quando? Domani, 15 novembre, dalle 15 alle 19 nel negozio Ovs in via Ugo Bassi. Se hai tra i 15 e i 25 anni, questa potrebbe essere l'occasione della tua vita!

Il progetto

E' ripartita "Marie Claire Future Visioni Model Search", l’iniziativa del mensile Marie Claire realizzata in partnership con il brand OVS e da quest'anno in collaborazione con l’agenzia Women Management, per ricercare nuove modelle italiane da lanciare sul palcoscenico internazionale.

In tutti ci saranno 12 casting, ogni mese in un negozio OVS di una città italiana diversa, e come sempre la possibilità alle partecipanti di essere selezionate per diventare protagoniste del servizio moda Future Visioni pubblicato ogni mese su Marie Claire, realizzato da stylist e fotografi professionisti.

Inoltre, tra tutte le selezionate nei 12 casting, Women Management sceglierà i volti più interessanti a cui proporre un contratto da modella professionista.

Come partecipare

Se hai tra i 15 e i 25 anni puoi presentarti direttamente in negozio e anticipare 2 foto recenti (primo piano e figura intera) all’indirizzo mail: modelsearch.casting@ hearst.it indicando il numero di telefono e specificando nell’oggetto la città di riferimento.

È necessario dichiarare nel testo della mail di aver preso visione della Informativa Privacy di Hearst Italia disponibile al link www.hearst.it/term-condition.html#tabs-1 e di averne compreso il contenuto.

IMPORTANTE! Se sei minorenne presentati accompagnata da un genitore.

Per conoscere tutte le date dei casting è possibile seguire l'hashtag #MCOVSCASTING sui profili social ufficiali:



Instagram @marieclaireitalia @mcmodelsearch @OVSpeople @women_milano

Facebook MarieClaireItalia / OVS / Women Management Milano

Twitter MarieClaire_it / OVSofficial