Zecchino d'Oro: al via il Casting tour, tutte le tappe

Arrivato alle 63esina edizione, lo Zecchino d'Oro viaggia verso la diretta di novembre su Rai1, e da febbraio a luglio oltre 20 le tappe del Casting Tour. Il progetto firmato dall’Antoniano di Bologna in collaborazione con Wobinda Produzioni per cercare i piccoli solisti che daranno voce a 12 brani inediti.

Il casting tour



Il Casting Tour parte il 15 febbraio con le prime date in Sicilia e a seguire si sposta in Piemonte, Puglia, Calabria, Lombardia, Sardegna e Veneto ma il calendario è in continuo aggiornamento e sul sito verrà man mano incrementato di nuove tappe nel resto d’Italia. La partecipazione alla selezione è gratuita, rivolta a tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni e si sviluppa in tre fasi distinte. Per partecipare è obbligatorio iscriversi on line sul sito: clicca qui

Le fasi del casting

In un primo momento i bambini sono chiamati a eseguire, per circa 2 minuti, una canzone del repertorio dello Zecchino d’Oro, da scegliere tra le 40 incluse nella Playlist ufficiale visibile sul sito zecchinodoro.org/selezioni-dei-bambini: l’audizione si svolge all’interno di un apposito spazio-gazebo per garantire un ambiente tranquillo e un buon ascolto audio. Le esibizioni raccolte in video vengono esaminate dallo staff dell’Antoniano in modo da riascoltare, in una seconda fase le bambine e i bambini scelti. La terza fase avviene presso l’Antoniano di Bologna a fine agosto e ha lo scopo di individuare tra circa 100 voci, le più adatte ad interpretare i 12 brani inediti in gara al 63° Zecchino d’Oro.



L’obiettivo dello Zecchino d’Oro Casting Tour non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti ma gli interpreti “giusti” per i 12 brani. Si cerca infatti la personalità, l’età e la voce che possa dare vita alle canzoni dell’edizione in corso, ricordando con l’hashtag #èlamusicachevince che la sfida non è tra le bambine e i bambini ma musicale. Anche per questo, lo Zecchino d’Oro è stato riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio per una cultura di pace e il suo repertorio di brani dedicati all’infanzia è famoso in tutto il mondo.

Le tappe dello Casting Tour Zecchino d'Oro

Sabato 15 e domenica 16 febbraioAgrigento (AG)Centro Commerciale Città dei Templi

Domenica 23 febbraioTorino (TO)Centro Commerciale Area 12

Sabato 29 febbraioSurbo (LE)Centro CommercialeMongolfiera

Domenica 1° marzoModugno (BA)Centro Commerciale Auchan Modugno

Sabato 28 e domenica 29 marzoRizziconi (RC)Centro Commerciale Porto Degli Ulivi

Sabato 9 e domenica 10 maggioMisterbianco (CT)Centro Commerciale Centro

Sabato 16 e domenica 17 maggioRoncadelle (BS)Centro Commerciale Le Rondinelle

Sabato 30 e domenica 31 maggioQuartucciu (CA)Centro Commerciale Le Vele & Millennium

Sabato 6 e domenica 7 giugnoBassano Del Grappa (VI)Centro Commerciale Il Grifone