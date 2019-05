Censimento a Bologna: come partecipare, iscrizioni all'Albo rilevatori

In 26 Comuni della provincia di Bologna a ottobre 2019 prenderà il via il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni, già avviato nel 2018.

Il Piano Generale del Censimento approvato dall’ISTAT prevede che i Comuni individuino i rilevatori fra il personale dipendente, oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi o non risulti per qualsiasi altro motivo sufficiente, che si rivolgano a soggetti esterni.

Per supportare i Comuni nel reperimento di soggetti disponibili allo svolgimento delle funzioni di rilevatore, la Città metropolitana ha disposto l’aggiornamento dell’Albo dei rilevatori già creato nel 2018 (463 furono le persone ammesse), mediante l’emanazione dell’Avviso pubblico per soli titoli ai fini dell’aggiornamento dell’Albo stesso, per il censimento della popolazione e delle abitazioni da svolgersi nel 2019.

La domanda

Le domande per l’inserimento nell’Albo possono essere inviate fino alle ore 12 del giorno 3 giugno 2019 .



Per inviare la domanda di inserimento nell’Albo metropolitano dei rilevatori è necessario compilare in ogni sua parte il modulo informatico (clicca qui)

Requisiti

Per svolgere la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo:

avere età non inferiore a 18 anni

essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente

saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste

avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana

godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali

avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno.

I requisiti sono stabiliti dal Piano generale di censimento approvato dall'ISTAT

Elenco dei Comuni interessati dal censimento: scarica qui