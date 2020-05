Ozzano: Suor Cecilia compie 101 anni

Suor Cecilia, all'anagrafe Giustina Arlotti, ha soffiato 101 candeline insieme alla consorelle della Congregazione delle Suore Francescane Adoratrici di Maggio,a Ozzano.

"Dall'inizio dell'anno Suor Cecilia è la settima centenaria che festeggiamo - spiega il sindaco Luca Lelli - e ho potuto farle solo una telefonata di auguri, doverosa per farle sentire, comunque, la vicinanza e l'affetto di tutta la comunità ozzanese.Questa tremenda pandemia ci ha tolto molto, come la vicinanza alle persone, il contatto umano, gli auguri e gli abbracci alle persone care, ma fortunatamente non è riuscita a piegare la resistenza dei nostri meravigliosi centenari e a togliere loro il sorriso e la voglia di festeggiare il raggiungimento di un traguardo così importante".