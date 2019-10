Cesare Cremonini: a vent'anni dal successo arriva il 'Best Of'

Vent'anni di successi e traguardi, e il 29 novembre arriva il primo 'The best of'. Cesare Cremonini si prepara così al lancio di una grande raccolta di canzoni.

Una novità che racconta di tutti questi anni, tra testi 'vecchi' e nuovi, grazie alla quale sarà possibile ascoltare tutta l'evoluzione dell'amatissimo cantante 39enne.

Un progetto discografico importante, dove si vocifera ci saranno anche demo originali e recording inediti. Non solo, sembra che anche la sua adorata città, Bologna, sarà protagonista di questo 'best of', e che non deluderà affatto le aspettative delle migliaia di fan che sono già in trepida attesa...