Dieci consigli per evitare furti in casa

Come difendersi da eventuali intrusioni di ladri e furti in casa? Se spesso le forze dell'ordine danno consigli su come rendere più sicura la propria abitazione, installando anche un allarme che si colleghi immediatamente alle centrali operative dei carabinieri, è bene avere sempre qualche 'accortezza' in più prima di uscire. Innanzitutto, la porta di accesso all'appartamento deve essere blindata. Le serrature devono essere sempre chiuse utilizzando tutte le mandate.

I primi piani e gli attici sono presi di mira per la loro posizione, e dovrebbero essere dotati sempre di grate antintrusione.

Ma vediamo insieme i dieci consigli da 'decalogo':

La porta di accesso all’appartamento deve essere blindata in classe di sicurezza elevata . Le serrature devono essere sempre chiuse utilizzando tutte le mandate. Per la scelta della porta, il montaggio e la manutenzione affidarsi sempre a seri professionisti del settore.

Controllare che all'altezza delle serrature e dei punti di appoggio della porta blindata non vi siano segni di effrazione : potrebbero essere prove generali finalizzate ad un furto di prossima esecuzione

Dotare i primi piani e gli attici ( che per motivi logistici sono i più attaccabili ) di grate antintrusione.

Quando si scelgono e si montano le grate, controllare che le stesse non possano essere utilizzate come "scala" per raggiungere il piano superiore .

Il sistema di allarme oltre che interno deve essere periferico, ossia proteggere il perimetro esterno dell'appartamento . Deve essere istallato da aziende specializzate

L'allarme periferico deve essere istallato in modo che entri in funzione prima che il ladro inizi l'attacco intrusivo, quindi non troppo vicino all'area da proteggere. Posizionare in prossimità delle cellule dell'allarme perimetrale oggetti che obblighino il ladro a spostarli per avere accesso all'appartamento. Tale spostamento attiva l'allarme ancora prima che il ladro possa attaccare le grate

Far confluire l'allarme presso il Centro Operativo di un Istituto di Vigilanza o presso le forze dell'ordine .

Il sistema di allarme, in caso di intrusione , deve entrare in funzione in modo tempestivo e deve avere un impatto acustico notevole in modo da spaventare chi sta compiendo l'atto intrusivo e richiamare l'attenzione dei vicini di casa .

Il sistema di allarme deve essere sottoposto a regolare manutenzione; il cattivo funzionamento può determinare non solo la mancata attivazione in caso di intrusione ma anche, qualora suoni spesso e immotivatamente, non essere preso seriamente in considerazione se entra in funzione a seguito di un attacco intrusivo.

Pretendere che tutti i condomini osservino semplici regole quali: chiudere sempre portoni/cancelli di accesso dalla strada all'interno delle scale condominiali. Quando si entra nei garage con porte automatiche, sincerarsi sempre che tali porte siano chiuse prima di allontanarsi.