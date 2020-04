Come 'riciclare' le uova di Pasqua: 3 ottime ricette facili e veloci

Nel periodo di Pasqua il cioccolato abbonda sempre, ma come riciclare le uova? Come riutilizzare in cucina il cioccolato al latte o fondente in modo da creare nuove dolci prelibatezze? Le idee possono essere tante, ma adesso scopriamo insieme tre facili e veloci ricette...

Il salame di cioccolato

Il salame di cioccolato è un dolce molto facile e veloce da preparare. Vediamo di seguito la ricetta della Pasticceria Fratelli Asta:

Ingredienti

130 grammi di biscotti frolla integrali sbriciolati

40 grammi di cacao amaro

50 grammi di zucchero semolato

80 grammi di mandorle pelate tagliate a pezzi

130 grammi cioccolato fuso (fondente o al latte)

80 grammi burro

zucchero a velo

Procedimento

Mischiare i biscotti sbriciolati con lo zucchero Aggiungere le mandorle Prendere il cioccolato, farlo sciogliere a bagnomaria e aggiungerlo al composto Sciogliere il burro e aggiungerlo, mescolando lentamente fino a ottenere un panetto morbido e ben amalgamato Prendere della carta stagnola, prendere il composto e stenderlo dandogli una forma circolare, simile a quella di un salame Riporre tutto in frigo per almeno 3 ore Il dolce è pronto, ma una volta tirato fuori dal frigo spolverare tutto con dello zucchero a velo e servire!

Crema di cioccolato

La crema di cioccolato ricavata dalle uova di Pasqua è facilissima da preparare, e può essere servita anche come dessert freddo dopo un pranzo o una cena.

Ingredienti

180 grammi di cioccolato fondente

500 gr di latte parzialmente scremato

1 aroma alla vaniglia

150 gr di zucchero

4 tuorli

40 grammi di amido di mais

sale

Procedimento

Sbriciolate il più possibile le uova di Pasqua raccogliendo tutto in una ciotola Prendete il latte e versatelo in una pentola Aggiungete l'aroma alla vaniglia e portate il latte quasi a ebollizione e spegnete Prendete un pentolino, versateci lo zucchero e i 4 tuorli d'ovo e mescolate Poi aggiungere l'amido di mais e un pizzico di sale Prendete la pentola con il latte e versatelo sul composto dove avete precedentemente amalgamato uova e zucchero e mescolate a fiamma bassa Quando il composto sarà diventato quasi una crema aggiungete il cioccolato delle uova che avere sbriciolato in precedenza e mescolate fino a ottenere la crema

Torta al cioccolato

La torta al cioccolato è forse la più apprezzata: un dolce dal gusto inconfondibile, che vi farà leccare i baffi!

Ingredienti

4 uova

80 g di zucchero

250 g di cioccolato al latte delle uova di Pasqua

110 g di burro

40 g di fecola

15 g di farina 00

una bustina di vanillina

un goccio di Strega

Procedimento

Aprire le 4 uova separando i tuorli dagli albumi.

Unire ai rossi d'uovo lo zucchero e mescolare

Sciogliere il burro e il cioccolato a bagno maria ed aggiungerli alle uova e allo zucchero

Unire la farina setacciata e la fecola, amalgamare e aggiungere la vanillina e la strega.

Aggiungere gli albumi montati a neve

Mettere il composto in una tortiera di 24 cm di diametro foderata con carta da forno

Mettere in forno e far cuocere per 30-35 minuti a 180 gradi

Servire la torta dopo almeno 5 ore

