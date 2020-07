Notte magica sul cielo di Bologna: protagonista la tanto attesa cometa Neowise | FOTO

Notte magiche sui tetti felsinei, grazie alla cometa C/2020 F3, detta Neowise. Come anticipato, in questi giorni era atteso il passaggio del corpo celeste che era nel mirino degli appassionati già da metà marzo ma - complice il passaggio attorno al sole - la sua scia si era indebolita fino a non renderla più visibile.

Ora però il tratto caratteristico è ritornato, e in questi giorni Neowise è tornata visibile a circa dieci gradi dall'orizzonte in direzione Nord-Est, sotto il carro dell'Orsa Maggiore. Unico neo, la prossimità con la linea dell'alba, ragione per la quale il periodo di visibilità è ridotto a poche decine di minuti. Quanto basta , tuttavia, per godere di uno show come pochi altri. Che non ha deluso le aspettative. Spettacolo che un nostro lettore - Massimo Romagnoli- ha immortalato, con suggestive immagini.

"Le fotografie sono state scattate dal colle della Guardia ieri e oggi, 8 e 9 luglio, - racconta Massimo - in entrambi in casi intorno alle 4 . Nelle foto di ieri mattina ho ripreso la cometa sopra Bologna con alcune nubi nottilucenti (fenomeno raro), mentre questa mattina ho scattato con la cometa sopra il Santuario della Madonna di San Luca. In una di queste, ho ripreso la concomitanza del passaggio della stazione spaziale internazionale (ISS) che è transitata sopra la pianura padana questa mattina alle ore 4:15 circa, mostrando la sua scia e quelle delle stelle, oltre ovviamente alla cometa, con una fusione di circa 30 scatti (startrail)".