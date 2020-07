Passa in cielo la cometa Neowise: è visibile a occhio nudo

Appuntamento poco prima dell'alba in questi giorni per il passaggio della cometa C/2020 F3, detta "Neowise". La cometa era nel mirino degli appassionati da metà marzo ma, complice il passaggio attorno al sole, la sua scia si era indebolita fino a non renderla più visibile.

Ora però il tratto caratteristico è ritornato, e in questi giorni la cometa è tornata visibile a circa dieci gradi dall'orizzonte in direzione Nord-Est, sotto il carro dell'Orsa Maggiore. Unico neo, la prossimità con la linea dell'alba, ragione per la quale il periodo di visibilità è ridotto a poche decine di minuti. Quanto basta però per godersi lo spettacolo. La cometa si aspetta tocchi il punto più vicino con la terra, a 103 milioni di km, il prossimo 23 luglio 2020.