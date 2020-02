Maxi concerto contro la violenza sulle donne: sul palco 7 super cantanti

L'annuncio arriva dal palco dell'Ariston dove in occasione della 70esima edizione di Sanremo si è parlato di violenza contro le donne, e 'Una nessuna centomila' è stato lo spunto per Amadeus per lanciare il grande concerto che vedrà esibirsi le testimonial Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini ed Emma.

L'appuntamento è per sabato 19 settembre all'Arena Campovolo a Reggio Emilia, per raccogliere fondi da destinare ai centri anti violenza. Le 7 artiste non saranno sole sul grande palco, perché ognuna inviterà a cantare un collega uomo, per essere tutti insieme, e a gran vice, contro la violenza sulle donne.

I proventi del concerto saranno destinati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, ha spiegato Fiorella Mannoia dal palco di Sanremo.