iorestoacasa e leggo: 1 milioni di titoli, immagini e video fruibili online, tutte le info

#IoRestoaCasa e leggo: un milione di titoli, di oltre mille biblioteche dell'Emilia-Romagna, disponibile in rete per tutti i cittadini. Un'iniziativa contro l'emergenza Coronavirus, con la rete bibliotecaria sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna che facilita la disponibilità online del proprio patrimonio di ebook, audiolibri, periodici e immagini.

Il servizio

È possibile accedere a oltre mille biblioteche dell’Emilia-Romagna, attraverso la rete, anche da casa. Circa un milione di titoli online sono a disposizione dei lettori emiliano-romagnoli sui portali dedicati nell’offerta di ebook, audiolibri, periodici e immagini. Da Rimini a Piacenza, in attesa della riapertura delle biblioteche, che segnerà la fine dell’emergenza Covid 19, il vasto patrimonio digitale della rete bibliotecaria, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il suo Istituto Beni Culturali, viene messo a disposizione dei lettori.

Due portali offrono la possibilità di accedere a MediaLibraryOnLine (MLOL), la rete italiana di biblioteche pubbliche che mette a disposizione sia pubblicazioni protette da diritti (più di 35 mila ebook, 7mila tra riviste e quotidiani italiani e stranieri, 700 audiolibri), sia risorse ad accesso libero selezionate dalla rete in collaborazione con i bibliotecari (oltre un milione tra ebook, audiolibri, immagini, mappe, banche dati, e-learning e app). Si tratta dei portali

EmiLib per i territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara

Biblioteche Romagna perle zone di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

I portali EmiLib e Biblioteche Romagna sono accessibili con ogni dispositivo, compatibili con tutti i sistemi operativi e si avvalgono di apposite app per la fruizione ottimale delle risorse digitali. Per accedere occorre essere iscritti a una biblioteca pubblica del territorio e registrarsi al servizio. In questi giorni di emergenza le biblioteche stanno potenziando le strutture per consentire l’iscrizione direttamente online.

Come funziona

Ciascun utente può prendere in prestito ogni mese 4 titoli a scelta tra quelli protetti da diritti. Nessuna limitazione, naturalmente, per i contenuti open access selezionati, disponibili gratuitamente e legalmente in rete (la licenza viene sempre indicata).

Notizie ulteriori sono disponibili sul canale Letture e incontri del portale EmiliaRomagnaCreativa, realizzato dall’Assessorato alla cultura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Istituto Beni Culturali (https://lettureincontri.emiliaromagnacreativa.it/)

La rubrica Racconti d’autore di RadioEmiliaRomagna, la radioweb della Regione Emilia-Romagna, che propone più di 500 puntate con letture musicate di racconti e poesie, sia in modalità streaming, sia in formato podcast (http://www.radioemiliaromagna.it/programmi/racconti-autore/default.aspx).

Per ulteriori informazioni visita il sito dell’IBC-Istitituto Beni Culturali della regione Emilia-Romagna http://icb.regione.emilia-romagna.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Disponbili anche i canali :

Archiweb con più di un milione di immagini digitalizzate ad accesso libero provenienti dalle raccolte della Biblioteca dell’Archiginasio di Bologna: libri, giornali, manoscritti, stampe, mappe, cartoline.

Biblioteca digitale delle Donne (www.bibliotecadigitaledelledonne.it/) Libri, riviste storiche e manifesti digitalizzati dalla Biblioteca italiana delle Donne di Bologna: per indagare la storia dell’emancipazione femminile dall’Ottocento a oggi

e-Cabral (http://centrocabral.com/1009/biblioteca_digitale) Il Centro Amilcar Cabral di Bologna, oltre a rendere disponibili online libri e documenti delle sue collezioni, offre l’accesso a pubblicazioni digitali su Asia, Africa, America Latina e tematiche legate all’immigrazione e allo sviluppo internazionale.

Bologna dei fumetti (https://www.bibliotecasalaborsa.it/content/bolognadeifumetti/) Percorso online dedicato ad autori, personaggi, storie, luoghi ed editori della città delle Due Torri disegnata su carta.

Biblioteca Panizzi online (http://panizzi.comune.re.it/Sezione.jsp?titolo=Biblioteca+Digitale+Reggiana&idSezione=476 Oltre alle mostre virtuali organizzate negli anni, la Biblioteca civica di Reggio Emilia mette a disposizione le principali fonti bibliografiche e documentarie sulla storia della città e del suo territorio: manoscritti, giornali e riviste, immagini e protagonisti.

Catalogo aperto dei manoscritti malatestiani (http://www.comune.cesena.fc.it/malatestiana/catalogo-deimanoscritti) Immagini e informazioni sulla raccolta libraria costituita nel corso del 1400 da Malatesta Novello, signore di Cesena, oggi conservata nella Biblioteca Malatestiana.

Biblioteca digitale Romagnola (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/article/la-bibliotecadigitale/digitale) La raccolta dei periodici romagnoli digitalizzati documenta un arco temporale esteso dal 1716 al 1959.

Biblioteca digitale Faentina (http://manfrediana.comune.faenza.ra.it) Fondi e collezioni digitalizzati dalla Biblioteca Manfrediana: mappe, carte geografiche, fotografie e cartoline di Faenza, oltre a manoscritti antichi e periodici locali.

Il Dondolo (https://www.comune.modena.it/ildondolo) Ebook prodotti e messi a disposizione dalla casa editrice digitale del Comune di Modena.

Archivio media della Biblioteca Gambalunga (https://www.bibliotecagambalunga.it/archivio_media) Audio delle conferenze organizzate nella Biblioteca civica di Rimini: “Festival del Mondo antico”, “Biblioterapia come curarsi (o ammalarsi) coi libri”.

Ritratti d’autore (https://vimeo.com/bibliotecamisano) Video in alta definizione degli incontri della rassegna organizzata dalla Biblioteca comunale di Misano Adriatico.