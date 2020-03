Covid-19, regalate 400 zeppole e bomboloni al Maggiore: "Un piccolo gesto per persone straordinarie"

Quattrocento paste, tra zeppole e bomboloni, sono state consegnate questa mattina dalla Pasticceria Fratelli Asta in via Battindarno a medici, infermieri, oss dell'Ospedale Maggiore, a lavoro e nei reparti destinati alle cure delle persone affette da Covid-19. Un gesto di solidarietà che arriva nel giorno della Festa del Papà, un modo per ringraziare chi sta lottando continuamente per salvare quante più vite possibili, in questo momento di emergenza sanitaria causato dal Coronavirus.

Ma sono tante le azioni intraprese sotto le Due Torri per dare sostegno o far sentire la propria vicinanza e solidarietà al personale sanitario. "In accordo con esponenti dell'ospedale Maggiore abbiamo regalato e consegnato 400 paste - spiega a BolognaToday il pasticcere Federico Asta - Oggi è la Festa del Papà e per questo abbiamo portate anche le zeppole, un piccolo gesto per persone straordinarie che stanno dando tutto per salvare delle vite. Le paste sono state consegnate nei reparti dove vengono ricoverate persone positive al Coronavirus, ovviamente in accordo con i referenti dell'ospedale, e seguendo tutte le indicazioni igenico-sanitarie. Non ci sono modi per ringraziarli, e credo che ognuno di noi debba e possa fare la sua parte"