Coronavirus: nuovo flash mob da balconi e finestre, si canta 'Azzurro'

Il tam tam è partito nei giorni scorsi, e tramite Facebook o Whatsapp l'invito è quello di uscire solo su balconi, o affacciarsi dalle finestre , per cantare tutti insieme.

Se ieri l'appuntamento era alle 18 con l'Inno d'Italia, oggi, sempre alle 18, sarà la volta della canzone 'Azzurro' e domani, di 'Il cielo è sempre più blu'.

Un modo per sentirsi meno soli, condividere per qualche minuto un sorriso dando voce a città omai vuote e silenziose. L'iniziativa vuole che tutti continuino a rimanere nelle proprie abitazioni come da decreto del Governo, condivendo però un momento 'leggero' in questo momento difficile.