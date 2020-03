Coronavirus: a Pianoro il sindaco lancia l'hashtag #Pianorononsiferma

"In questo momento difficile per tutto il Paese, Pianoro con le sue attività commerciali vuole dare un segnale positivo". E' con queste parole che il sindaco di Pianoro, Franca Filippini, lancia l'hashtag #pianorononsiferma, nei giorni in cui sono in vigore norme preventive contro il diffondersi del coronavirus.

"I negozi sono aperti nel rispetto delle ordinanze e nel principio di precauzione per il #coronavirus - si legge nel post pubblicato sul proflio Facebook del sindaco - Entrate senza paura e i negozianti vi dimostreranno che Pianoro non si ferma!

Se hai un’attività fatti una foto con il cartello e l’hashtag #pianorononsiferma".

E a Bolognatoday, il primo cittadino spiega: "L'idea è nata dal fatto che purtroppo si vedono i negozi di vicinato completamente vuoti , ma le persone continuano a frequentare i centri commerciali dove sicuramente è molto più difficile osservare le distanze di sicurezza".