Coronavirus, striscione fuori dal Sant'Orsola: "Onore a medici e infermieri"

"Oggi più che mai fieri di voi, onore a medici e infermieri" è la scritta che campeggia su uno striscione affisso fuori dall'ospedale Sant'Orsola. Un messaggio di solidarietà e vicinanza a tutto il personale medico, e non, del Policlinico impegnato, oltre ad affrontare le quotidiane emergenze, anche con il dilagare del Coronavirus.

Lo striscione, firmato 'Since '89', è stato collocato all'ingresso dell'ospedale, in via Massarenti. A voler dimostrare riconoscenza verso il personale sanitario di tutta la città anche l'attività Fattoria di Masaniello, la pizzeria etica del Pilastro, che ha lanciato per loro l'iniziativa delle pizze sospese.