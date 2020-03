Coronavirus: teatro per bambini chiuso? Si va in scena su YouTube

Le scuole sono chiuse, così come alcuni luoghi di aggregazione, a causa dell'emergenza coronavirus. Cosa fare? Come riporta la Dire, una soluzione potrebbe essere il teatro che, a Bologna, non si ferma nemmeno davanti al coronavirus e diventa virtuale, o meglio, va in scena su YouTube.

Si tratta dell'iniziativa di Fantateatro a Bologna che, da oggi fino a domenica, trasmetterà online due spettacoli, uno alle 16 per i piu' piccoli e uno alle 21, adatto a tutti.

"Speriamo cosi' di non smettere di regalare la magia del teatro ai bimbi che sono a casa da scuola. Grazie alla rete, Fantateatro puo' arrivare a tutte le famiglie, perciò vi aspettiamo online" - spiega all Dire Sandra Bertuzzi, presidente di Fantateatro.

Si parte oggi alle 16 con 'Peter Pan' e alle 21 con 'Il fantasma di Canterville'. Domani alle 16 andrà in onda 'Il libro della giungla', mentre alle 21 è il turno di 'Sogno di una notte di mezza estate'.

Sabato pomeriggio è atteso lo spettacolo "epico e comico al tempo stesso" di 'Robin Hood', mentre alla sera ci sara' 'Il malato immaginario'. Domenica, per tutta la giornata a partire dalle 11 sarà disponibile online 'Cappuccetto Rosso'. Lo spettacolo è stato realizzato e registrato per l'occasione al teatro Dehon di Bologna che ha concesso la sala gratuitamente, "gesto non scontato data la situazione in cui versano le realtà culturali in questo momento", precisa Fantateatro.