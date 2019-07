Downburst: un fenomeno pericoloso e sempre più frequente

Temporali sempre più forti, grandine anche d'estate e vento ad altissima velocità. Il clima è ormai cambiato, e non c'è più differenza tra le stagioni: quando un temporale si scatena crea spesso danni, sia d'estate che d'inverno. E negli ultimi anni è stato sempre più studiato un fenomeno atmosferico che si chiama downburst, erronaemente scambiato per una tromba d'aria. Vediamo insieme di cosa si tratta...

Downburst

Il Downburst, così come riporta centrometeoemiliaromagna.com, è una colonna di aria fredda in discesa da un temporale, che quando arriva in prossimità del suolo si espande orizzontalmente in tutte le direzioni. Le raffiche possono raggiungere i 100 Km/h, e anche superarli, causando così serissimi danni.

E' un fenomento comunque diverso dal tornado, la cui caratteristica principale è quella di essere vorticoso, e caratterizzato da un’azione di risucchio verticale. Le raffiche da Downburst hanno la peculiarità di essere lineari, producendo quindi un’azione di spinta (e non di risucchio) dal momento in cui la colonna d’aria fredda in prossimità del suolo si espande.

Esistono tre tipi di Downburst;