Cucina indiana: dove mangiare a Bologna

Gli appassionati di cibo etnico non possono non amare la cucina indiana, nota soprattutto per il grande uso di spezie e latte. Una cucina che presenta tantissime varietà anche dello stesso piatto dovute alle varietà regionali, ma che in ogni caso posso essere divise in due grandi gruppi: la cucina dell'India del nord che fa uso di carni ed è meno speziata, e quella del sud che è vegetariana e più speziata.

Caratteristiche: il pane

In India esistono due tipi di pane: quello non lievitato che viene fritto sulla tawa e quello lievitato che viene cotto nel tandoor; ma tante le varietà:

Roti: è un pane di forma rotonda fatto con farina integrale di frumento e acqua, non lievitato e cotto in un forno tandoor .

. Besan roti: schiacciatine triangolari di farina integrale di frumento e di ceci impastate con ghee e speziate con prezzemolo, semi di cumino e pepe nero; una variante prevede l'uso di un trito di cipolla, foglie di coriandolo e peperoncini verdi

Roti di maisello: è un roti speziato nel cui impasto ci sono anche farina di mais, coriandolo, cumino e pepe nero

speziato nel cui impasto ci sono anche farina di mais, coriandolo, cumino e pepe nero Chapati: pane non lievitato di farina integrale di frumento, impastato con acqua per circa un quarto d'ora e cotto sulla tawa

Le spezie

Le spezie più utilizzate sono pepe nero, coriandolo, cumino, tamarindo, cardamomo, zafferano, curcuma, cannella, curry, noce moscata, aglio e peperoncino.

Ristoranti indiani a Bologna

A Bologna sono tantissimi i posti dove mangiare indiano. Di seguito un elenco di ristoranti con più recensioni positive rilasciate dai clienti online:

Taj Mahal Ristorante indiano HALAL FOOD in via San Felice : specialità indiane tra archi e lampadari-lanterna in un colorato locale con decorazioni e teli sui soffitti

Ristorante India in via Nazario Sauro: specialità pollo al curry e naan in un locale curato, tra arredi di legno intarsiati ed arazzi su pareti dai toni caldi

Ristorante Indiano Moghul in via dell'Inferno: pollo alla menta e pietanze tipiche indiane in un locale raccolto con tavoli di legno e drappi al soffitto

Ristorante Indiano K2 Star in via del Lavoro: specialità indiane in un locale che riporta ai colori e alle musiche dell'India