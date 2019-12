Diabolik: il quartier generale del film in un capannone a Ozzano

La città di Ozzano è stata, in gran segreto, il quartier generale della produzione del film di Diabolik. E se le voci circolavano da qualche tempo, a rompere gli indugi è stato il sindaco Luca Lelli, dopo essere stato invitato dalla produzione a vedere dal vivo come si montano alcune scene.

La mitica Jaguar E-type nera è stata più volte notata sulla via Emilia o parcheggiata nei pressi di un capannone industriale, e adesso ogni dubbio è scomparso. Questo perchè la produzione del film Diabolik, interpretato dall'attore Luca Marinelli, aveva fissato il quartier generale in un capannone . E al suo interno sono state ricostruite molte sequenze del film dei Manetti Bros che uscirà nel 2020.

Alcune sere fa il Sindaco Lelli è stato invitato dalla produzione a seguire alcune fasi di montaggio del film : "Entrare nel mondo magico della cinematografia è sempre un'emozione - spiega Luca Lelli - Mi piaace ricordare che Ozzano, negli ultimi anni, è stata più volte scelta come set cinematografico dagli stessi registi per alcuni episodi della serie tv "Ispettore Coliandro" e per il lungometraggio “Gli asteroidi" del regista ozzanese Germano Maccioni, premiato al Festival del Cinema di Locarno del 2017. Mi auguro che Ozzano diventi, sempre più, terra di cinema e produzioni artistiche e che questo contribuisca a far conoscere sempre di più il nostro Paese".

La produzione ha abbandonato il capannone nei giorni scorsi, dopo aver terminato il lavoro nel bolognese.