AccaddeOggi: 108 anni fa ultimati i lavori della diga del Brasimone

Ricorre oggi l'anniversario del termine dei lavori della diga del Brasimone. Il 1 novembre del 1911 infatti, con l'apertura del collegamento stradale sulla sua sommità, fu definitivamente ultimata la diga del Brasimone.

Un impianto innovativo, realizzato per la crescente domanda di energia elettrica per usi domestici e industriali da parte della città di Bologna. La costruzione fu affidata alla Società Bolognese di Elettricità (SBE) nei pressi del mulino delle Scalere, nella valle del torrente Brasimone, per conto della Società Strade Ferrate Meridionali di Firenze. Il progetto fu presentato il 24 aprile 1906 al Genio Civile, dall'ingegnere Fausto Baratta.

La diga

La diga è alta 35 metri ed è opera dell'ingegnere Angelo Omodeo, all'epoca all'esordio di una lunga carriera che lo portò a essere definito il "mago delle acque". Il materiale principale utilizzato è stata la pietra lavorata dagli scalpellini di Montovolo, preferita in questo caso al cemento armato. Coerente alle sue idee socialiste, Omodeo applica qui, per la prima volta in Italia, la giornata lavorativa di otto ore.

Il sistema dei bacini appenninici bolognesi, collegati tra loro da canalizzazioni sotterranee e impianti di pompaggio, sarà completato alcuni anni più tardi con l'inaugurazione della diga di Suviana, sul Limentra di Treppio.

Fonte: CittàMetropolitana.it