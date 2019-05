Dove fare un pic nic a Bologna

Il caldo si avvicina e tanti i posti dove fare un pic nic. Bologna infatti, ha tantissimi parchi e aree verdi dove poter trascorrere qualche ora lontano dal caos. In alcuni casi non è necessario prendere l'auto, perchè alcuni parchi sono immersi nel contesto urbeno.

Tra i tanti ne abbiamo selezionati quattro: luoghi unici, dove poter mangiare in mezzo a un prato purché si rispettino le regole ambientali di base, senza lasciare rifiuti, e fare anche lunghe passeggiate.

Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa - Si tratta del più grande Parco carsico dell’Emilia-Romagna ed è situato sulle prime colline bolognesi. Comprende una fascia di affioramenti gessosi, che hanno dato vita ad un complesso carsico di estremo interesse, e i suggestivi Calanchi dell’Abbadessa. Al suo interno c'è anche un'area protetta, con strade e sentieri che consentono di avvicinare scenari di inaspettata bellezza, rupi rocciose denudate che si affacciano su grandi conche simili a anfiteatri naturali, angoli all’apparenza inaccessibili che nascondono ingressi di grotte, aspre dorsali calanchive che, come scuri monti in miniatura, interrompono dolci pendii argillosi.

Villa Ghigi - Il parco ha una superficie di quasi 28 ettari e si estende sui primi rilievi collinari immediatamente fuori Porta San Mamolo. Alterna aree coltivate ad aree naturali e offre la possibilità di tranquille passeggiate e splendidi panorami sulla città a poca distanza in linea d’aria dal centro. Aperto al pubblico nel 1975 e gestito dalla Fondazione Villa Ghigi dal 2004, per la sua varietà e buona naturalità rappresenta un campione rappresentativo del paesaggio collinare bolognese del quale consente di cogliere, in uno spazio relativamente limitato, aspetti molto diversi. E ha un vastissimo patrimonio botanico.

Giardini Margherita - E' il parco più grande della città, tra Porta Castiglione e Porta Santo Stefano. Un'area molto frequentata, inaugurato nel 1879. L'estensione attuale è di 26 ha circa ed è ancora molto simile al disegno originario.

Parco Cavaioni: E' un parco dove prati e terreni coltivati si alternano a lembi boscati, e offre l’opportunità di gradevoli soste sull’erba e di tranquille passeggiate. I prati sono circondati da boschi misti e da arbusti. La vegetazione dei boschi è formata da cerro, frassino, carpino, peri selvatici. Divenuto di proprietà pubblica tra gli anni ‘60 e ‘70, ha una superficie di 38 ettari. L’ingresso avviene tramite un lungo viale di cipressi che conduce a Villa Selvetta, un edificio risalente ai primi decenni del ‘900.