Dove mangiare carne alla brace a Bologna

La carne alla brace è uno di quei piatti che mette quasi sempre tutti d'accordo. Con le salse, con le verdure, un filo d'olio, al sangue o ben cotta, in tanti amano la carne cotta al momento e servita su piatti o ghise roventi. E a Bologna sono tantissimi i locali che la propongono. Abbiamo spulciato nel web, e stilato una lista attraverso le recensioni rilasciate dagli utenti.

Dove mangiare a Bologna

Un elenco di ristoranti e attività a Bologna che propongono carne alla bace, selezionate atraverso i commenti degli utenti, in una ricerca nel web:

Roadhouse Restaurant Bologna Stalingrado in via Stalingrado 40, Bologna

Nonno Rossi Ristorante a Sasso Marconi

Old Wild West in via Marco Polo

Victoria Station in via Zanardi

La Braceria via San Giuseppe Castel Maggiore

Antica Trattoria del Reno in via del Tragheto a Bologna

America Graffiti Diner Restaurant Borgo Panigale in via Antonio Cavalieri Ducati e in via Ugo Bassi

Trattoria San Sisto in via San Donato

Sartoria Gastronomica in piazza Aldrovandi

Ristorante Posta in via della Grada