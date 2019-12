AccaddeOggi: l'eccidio di Sabbiuno e i corpi ritrovati nel calanco

Ricorre oggi, 14 dicembre 2019, il 75esimo anniversario dell'eccidio di Sabbiuno. Una data che ricorda cosa accadde nel dicembre del 1944, e commemora i partigiani uccisi fra il 14 e il 23 dicembre di quell'anno. Un eccidio che rimase pressoché sconosciuto per diversi mesi, fino a quando non si iniziarono a rinvenire corpi nel calanco.

E come ogni anno svariati gli appuntamenti in programma, per non dimenticare quel triste giorno di storia, organizzati dal Comitato per le onoranze ai caduti di Sabbiuno: una commemorazione ufficiale sul luogo dell’eccidio alla presenza di autorità istituzionali, delegazioni dei Comuni di residenza o di nascita delle vittime, del comitato provinciale e delle sezioni Anpi dei Comuni di nascita o di residenza delle vittime.

Si parte oggi, 14 dicembre, alle 16,30 in Sala dei Giganti Rocca di Bentivoglio in via Contessa Matilde a Bazzano: un incontro al quale sarà presente anche il sindaco Daniele Ruscigno e Carlo Smuraglia presidente Anpi nazionale.

Domani invece, 15 dicembre, alle 10,15 è in programma il ritrovo al Sacrario in via Pieve del Pino a Sabbiuno, con l'arrivo della camminata podistica e a seguire la benedizione del monumento e deposizione di corone.

Sarà presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e Paolo Fresu con la sua tromba.